Мелітопольські герої зустрілися з врятованими дівчатками

2 березня рятувальники ДСНС організували зустріч мелітопольських героїв з Аліною та Алісою, яким відчайдушні чоловіки врятували життя. Через місяць близнята святкуватимуть свій перший ювілей. Їм виповниться по п’ять рочків. Маленькі, як і всі діти, з нетерпінням чекають на своє свято. А мама Юлія зі сльозами на очах обіймає рятівників, адже розуміє, що 4 дні тому могла втратити дітей назавжди. Вона не находить слів, аби виразити безмежну вдячність Сергію Малишко, Олегу Дроздову, Михайлові Берлякову та Олегу Деревенчуку.
Нагадаємо історію порятунку з хепі-ендом. 28 лютого виникла пожежа в житловому будинку по вул. Вакуленчука в Мелітополі. Того дня декілька людей стали свідками події та не залишилися байдужими до чужої біди.
Олег проживає в тому ж будинку. Того дня у нього гостював давній друг Михайло. Молоді чоловіки вийшли на двір і побачили дим, що розповсюджувався з боку балкону на 5-му поверсі. Водночас інший сусід по будинку Сергій також вийшов на двір. Для нього той день і так був особливим, адже він збирався їхати до пологового будинку за дружиною та новонародженою донькою. Але він також побачив дим і затримався. Сергій одразу зателефонував на «101» та викликав рятувальників. Олег з Михайлом підбігли до нього. І хоча вогнеборці вже виїхали на місце події, проте хлопці вирішили перевірити, чи немає людей у палаючій квартирі. Втрьох вони кинулися до під’їзду. Тут вже було багато диму. «Підійшовши до дверей квартири, ми почули якийсь писк. Не зрозуміли, чи то діти, чи тварина або ж просто телевізор працює. Ми щосили стукали та дзвонили у двері», – ділиться спогадами Сергій. На сходову клітину почали виходити сусіди. Олег Павлович з нижнього поверху сказав, що в цій квартирі проживають двоє дітей. Сумнівів не залишалось. Треба було негайно діяти. Тоді сусід виніс лопату та молоток і чоловіки почали виламувати замок. За лічені секунди їм це вдалося. Дим настільки заповнив квартиру, що видимості не було ніякої. Дихати – також неможливо. Олег та Сергій набрали легені повітря та кинулися всередину. Звуків більше не чули та нічого не бачили. Отже шукати довелось навпомацки. «Я навіть не розумів, де я знаходжусь. Обшукуючи приміщення, зрозумів, що то кухня. Став заглядати під стіл та відчиняв нижні дверцята шаф. Бо думав, що перелякані діти могли заховатися», – розповідає Олег. А Сергій тим часом потрапив до однієї з кімнат. Там, обіймаючись на ліжку, і сиділи заплакані діти. Сергій підхопив обох на руки та виніс з квартири. Сусіди забрали малих до себе. В той момент на місце прибули рятувальники. Вони одразу обстежили приміщення та приступили до гасіння пожежі на балконі. За п’ять хвилин вогонь повністю ліквідували.
Як з’ясувалося в ході розслідування, мати дівчат Юлія Хохлюк залишила їх удома самих, поки вони спали, та вийшла до магазину за продуктами. «Я не можу описати словами ті відчуття, коли мені зателефонувала сусідка і сказала, що в моїй квартирі пожежа. Я вже заходила у двір. Побігла додому. Ті кілька хвилин до того, як я побачила своїх дітей цілими і неушкодженими, здавались мені вічністю», – ділиться почуттями Юлія. «Тому я завжди буду вдячна всім, хто допоміг моїм донькам. А також вогнеборцям, які прибули так швидко та не допустили розповсюдження вогню. Згорів тільки балкон. Квартира уціліла і нам є де жити!», – емоційно говорить жінка.
Отже, кілька днів потому після того доленосного дня всі учасники історії знову зустрілися. До зустрічі приєдналися рятувальники ДСНС та співробітники Товариства Червоного Хреста. Представники Мелітопольського міськрайонного управління ДСНС вручили героям-рятівникам їхні перші нагороди. Відчайдушні чоловіки отримали Грамоти від начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області генерал-майора служби цивільного захисту Олексія Лепського, а також пам’ятні подарунки. Крім того, гості привітали Сергія Малишка та його дружину Дар’ю з народженням доньки Софії. Приємним сюрпризом від рятувальників ДСНС став букет квітів для Дар’ї та подарунки від Мелітопольської міськрайонної організації ТЧХ України для малесенької Софії. Вона тільки-но народилась і ще не знає, що її тато – герой. А от дружина зізнається, що дуже пишається своїм чоловіком.
За оцінкою начальника Мелітопольського міськрайонного управління ДСНС Дмитра Кучеркова, всі учасники рятувальної операції вчинили подвиг. «Люди діяли сміливо та рішуче. В умовах сильного задимлення дорога кожна секунда. Діти могли загинути. А Олег та Сергій, ризикуючи власним життям та здоров’ям, кинулися у задимлену квартиру», – говорить професійний рятувальник.
Олег та Михайло дружать більше 15 років. Із Сергієм їх звела доля. Всі учасники події тепер підтримують зв’язок. Родина Хохлюк також виявила бажання спілкуватися з героями-рятівниками. Юлія вже запросила всіх на чай. Сподіваємось, що найгірше позаду і тепер тільки щасливе та безпечне майбутнє чекає на Алісу та Аліну.