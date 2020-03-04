Мінімальні виплати для тих, хто втратив роботу, складатимуть 1800 гривень

Мінімальні виплати для тих, хто втратив роботу, складатимуть 1800 гривень

Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ухвалило рішення про підвищення з 1 березня 2020 року мінімального розміру допомоги по безробіттю. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.

 

Крім того, правління Фонду на випадок безробіття схвалило проект бюджету фонду на 2020 рік з доходами 15,8 млрд грн та видатками 15,6 млрд грн. На реалізацію активних програм сприяння зайнятості передбачено спрямувати 1,2 млрд грн, торік ці витрати становили 734 млн грн.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

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