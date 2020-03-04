Мінімальні виплати для тих, хто втратив роботу, складатимуть 1800 гривень

Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ухвалило рішення про підвищення з 1 березня 2020 року мінімального розміру допомоги по безробіттю. Про це повідомляє прес-служба фонду.
Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47