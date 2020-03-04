МІСЦЕВА ВЛАДА ТА ГРОМАДА: ЯК ПОЧУТИ ОДИН ОДНОГО?

Це найважливіше питання, відповідь на яке мають зараз шукати разом і працівники місцевих органів влади, й жителі територіальних громад, де поступово в життя впроваджується нова форма управління – місцева демократія. У цьому процесі досягти позитивного результату Україні допомагає міжнародна спільнота. Адже у розвинутих країнах вже давно живуть за стандартами відкритості, прозорості та потреб громадян.
Як у місцевих громадах знайти консенсус у вирішенні злободенних проблем та навчитись визначати правильні пріоритети в розвитку територій? Що треба для того, щоб у нових умовах влада працювала ефективно? Про це йшлося в Молочанській міській раді на тренінгу, в якому взяв участь директор програми «Демократична практика» фонду «Відродження» Олексій Орловський. Тренінг організували та провела команда Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє». У тренінгу взяли участь заступник міського голови м. Молочанськ Денис Ковальов, секретар ради Наталія Синиця, місцеві депутати, представники квартальних комітетів, активні жінки громади.
Під час рольової гри, коли влада та громадськість помінялися місцями, учасниці та учасники шукали вирішення проблемного питання, де влада і громада мають різні точки зору. На практичному завданні були розроблені положення до статуту щодо участі громадян в прийнятті рішень.
Cвітлана Грідіна, директор спортивної школи м. Молочанськ
- На тренінгу дізналась багато корисного для роботи. Так, зокрема,
мене зацікавила інформація щодо того, як налагодити взаємозв’язок між владою та населенням. Яскравим прикладом була рольова гра «Громада і влада», в ході якої керівники місьвиконкому та депутати мали побували в ролі громадян і як тільки вони дізнались, що у місцевої влади з’явились додаткові бонусні кошти, пішли в черговий раз до влади вирішувати свою проблему. Я була в команді влади. І це для мене був навчальний момент. Ми зрозуміли, як непросто керівництву міста та місцевим депутатам приймати рішення, коли є активна громада. Потрібен компроміс і вміння визначити головне. Звичайно, буде в нагоді й література, яку роздали на тренінгу. Хотіла би ще побувати на такому навчанні.
Світлана Загірняк, заступниця директорки дитячо-юнацької спортивної школи м. Молочанськ
- Сьогодні говорили про те, що має бути план розвитку громади: довгостроковий, коротко строковий. Раніше думала, що це вимоги якогось закону чи документу, а от тепер на тренінгу зрозуміла, що це життя вимагає так працювати, якщо хочемо щось зробити в інтересах людей. Думаю, що сьогоднішня інформація знадобиться завтра. І не тільки керівникам, а й навіть кожному члену нашої майбутньої громади. Мені дуже запам’ятались доповідачі, тому, що дійсно було досить креативно, зрозуміло і практично. Щиро дякуємо за нові знання.
Валентина Гнида, голова ради ветеранів м. Молочанськ
– На тренінгу дуже фахово подавали матеріал. Багато нового і тепер будемо знати, як має діяти громада, як вона може самоорганізовуватися і брати участь в управлінні територією та вирішувати локальні проблеми. Нам і раніше розповідали про те, як треба працювати в умовах децентралізації, але цю тему подавали, як кому було вигідно. А сьогодні зачепила відкритість тренерів. Додатково прочитаємо інформаційні матеріали, які нам роздали, закріпимо все, про що йшлося під час тренінгу. Дякуємо всьому колективу і чекаємо на нові навчальні зустрічі.
Олена Остролуцька, депутатка Молочанської міської ради
- Одна ситуація, коли громадянин написав лист-заяву й чекає відповіді від влади, а інша – коли люди самі обговорюють проблеми між собою в своїй громаді, будинку, на вулиці й беруть участь у прийнятті рішень.
Тетяна Загубипалець, завідуюча Молочанської міської бібліотеки
- Дуже сподобались практичні заняття. По-перше, я для себе побачила, як
будуються стосунки в умовах місцевої демократії. Дізналась про громадський бюджет. Я вперше про це почула. Багато винесла нових ідей, про які можна розповісти людям, тому, що я працюю в бібліотеці. Дуже все сподобалось.
«У розвитку місцевої демократії зацікавлені і влада, і громада, – стверджує Тамара Огородова, керівниця благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» та проекту. Участь громадян у процесах підготовки, ухвалення управлінських рішень та контролю їх реалізації має бути безпосередня. Одним із таких шляхів є органи самоорганізації населення, які через відповідні механізми можуть впливати на діяльність місцевої влади. У поєднанні з представницькою владою – депутатським корпусом – вони мають вирішувати долю громади, намічаючи разом стратегічні цілі. У цій співпраці головне – чути один одного та враховувати потреби громадян.
Олексій Орловський, директор програм Демократична практика Міжнародного фонду «Відродження»
- Проведення подібних тренінгів, який провела організація «Єдність» за майбутнє», є важливою частиною діяльності проекту, який підтримується Міжнародним фондом «Відродження». На сьогоднішній день для нас важливо, щоб громади якомога швидше, безпроблемно, наскільки це можливо, подолали процес об’єднання. У цьому аспекті для нас дуже важливо, щоб громадськість була максимально залучена до процесів ухвалення рішень. І щоб органи місцевого самоврядування, ухвалюючи рішення, максимально могли орієнтуватися на думку громади. Це важливо для системної роботи влади і громади. І тому розвиток місцевої демократії – це ключова запорука подібного діалогу, не залежно від того, хто буде на чолі органів місцевого самоврядування, яке буде ставлення відповідних керівників органів місцевого самоврядування до місцевої громади. Благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» є хорошим показником якісної роботи співпраці з інститутами громадянського суспільства. Тому ми абсолютно переконані, що цю діяльність слід підтримувати, слід продовжувати і я дуже сподіваюсь, що інші донори будуть приділяти максимальну увагу не тільки співпраці з органами місцевого самоврядування, а також співпраці з інститутами громадянського суспільства, які працюють у цій сфері.
Подальші консультації учасники тренінгу зможуть отримати в ресурсному центрі, який працює в Запоріжжі на базі фонду «Єдність» за майбутнє».
Захід відбувся в рамках проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення».
Оксана Дроздовська