Як «Вареники Zp» на Колодія ярмаркували у запорізьких артилеристів
Костянтин Мороз, Олександра Воронцова(фото)
Першого весняного дня волонтери «Вареників Zp» зустріли схід Сонця вже на Дніпропетровщині , щоб якнайраніше дістатися земляків-артилеристів, які оберігають наш мир і спокій в зоні ООС на просторах Донбасу.
Чергова поїздка ( їх «Надійні», від друзі Надії Мороз, керівниці цього волонтерського проекту, вже не рахують, бо перевалило щонайменше за сотню) в один із підрозділів ЗСУ видалася напрочуд вдалою.
Привітали воїнів із традиційним Колодієм, привезли за українською традицією вареників із сиром та іншим різноманітним начинням, які варили у великих казанах на відкритому вогнищі і, щедро присмачуючи їх маслом та сметаною, від душі пригощали солдатів і офіцерів. А ще привезли захисникам смаколики від учнів 47, 49 шкіл, ліцею «Елінт» та Гідротехнічного коледжу, місцевих підприємців та доброчинців. Допомогу надала й 50 школа. «Бандероательє на Матросова» передало захисникам велику маскувальну сітку, якій солдати одразу знайшли належне застосування.
Гарний настрій впродовж дня забезпечували: дві невтомні співачки – дві Ірини (українські пісні, англійська й французька естрада), бодіарт – Наталка, майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок – педагог-психолог Ольга, допомагали солдатам намалювати картину педагог Віка з донькою Марійкою, читала власні вірші поетеса Лорина, психолог Лариса керувала організацією інтерактивних вистав. Пригощали варениками й кулешем Ольга, Людмила, пекельна кухня – Ангеліна, Костянтин, Антон, Сергій та Віктор. Наші давні колеги – Жаннета з Наталкою привезли воїнам маскувальну сітку на автомобіль та пригощали військових кавою із солодощами, частину яких приготувала наш ексклюзивний кондитер Ірина. За доставку колективу й повернення додому вдячні надійним шумахерам розбитих доріг і напрямків – водіям Євгену та Олегові.
Наша газета також долучилася до справи. Головна редакторка Наталя Зворигіна привезла артилеристам пакунок з ліками, які передали студенти і викладачі факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування (м.Київ). З цим прекрасним колективом запорізьких журналістів єднають довгі роки дружби і співпраці на підтримку воїнів-захисників України. Майбутні ветеринари із своїми наставниками проводять благодійні акції, кошти від яких витрачають на ліки для українських воїнів. А запорізькі журналісти передають їх за призначенням у різноманітні військові підрозділи, які відвідують на волонтерських засадах.
От і нині протизапальні, антивірусні, знеболювальні, заспокійливі препарати, антибіотики, полівітаміни, зібрані студентами і викладачами від щирого серця для наших захисників, Наталя Зворигіна передала з рук в руки медикам підрозділу – лейтенанту медичної служби Ігорю Бовтуті та молодшому сержанту, санінструктору Карині Токар.
-Нині ми добре забезпечені необхідними лікувальними засобами. Втім, під час сезонну захворювань, як от тепер, навесні, потреба в них різко зростає. Тож ми щиро вдячні за таку допомогу, – зазначив Ігор Бовтута.- Особливо за знеболювальні для тих хлопців, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом. Бо самі бачите, які навантаження у артилеристів, – бронік, автомат і повна викладка – це ще далеко не весь вантаж, який вони мусять на собі носити, тож навесні у них загострюються хвороби хребта і суглобів. Також нині для нас актуальні противірусні препарати. Короновірусу не боїмося, але нежить і лихоманка часом декого з нас прихоплюють. Тож мусимо їм протидіяти.
Спілкування із військовими завжди покращує настрій та викликає масу позитивних емоцій, які можуть супроводжуватись і слізьми (ми ж не з каменю!). Тому жінки-волонтерки не соромилися своїх почуттів, пригортаючи до серця наших захисників, переважна більшість з яких годиться нам у сини та доньки. А викладачка української мови і літератури із запорізької школи №75 пані Вікторія зустріла тут свого колишнього учня, випускника 2005-го року сержанта-контрактника Сергія Буяна.
Артилеристи, залучившись до ярмаркових ігор і розваг, виявили непересічний артистизм і творчі здібності. А дехто навіть виявив бажання реалізувати свої таланти. Старший навідник гармати солдат Іван Безуглий родом із села Багате Пологівського району, прочитав власні вірші. Хлопець прийшов у військо по мобілізації ще у 2014-ому. Відслуживши за повісткою, залишився в рідній бригаді- підписав контракт. Сам із багатодітної родини, до війни працював у кондитерському цеху. Поезією захопився ще у школі, пише вірші з 2000-го року. Розпочинав з лірики, сьогодні здебільшого – патріотика. Товариші по службі винагородили експромтний виступ свого побратима бурхливими опесками.
А контрактник, командир гамати, Януш Бондарук, як виявилося, неперсічний виконавець репу.Він родом із містечка Полоне, що на Хмельниччині. До війни у нього навіть власний гурт був «Без мази», хлопці підтверджують, популярний. Але коли почалася війна, Януш взявся за зброю, щоб боронити рідну землю. Візит запорізьких волонтерів надихнув його на виступ. І він виконав щемливий зрілий реп зі словами вдячності матері й батьку за виховання й турботу.
Багато цікавих зустрічей відбулося тут на імпровізованому ярмарку. Одна з них: волонтерка Людмила, викладачка Запорізького державного медичного університету, з групи «Вареників Zp» зустріла тут свого однокласника, якого не бачила щонайменше 30(!) років. Андрій Хілько служить у підрозділі водієм. Побратими кличуть його Павловичем, щоб не плутати із ще одним Андрієм Хільком, навідником гармати, тільки молодшим за віком і Андрійовичем. Зрозуміло, що це служать батько й син. Родом вони з Пологівщини.
– Андрійко першим пішов, – пишається сином батько.- А я вже за ним у слід. Так разом і захищаємо Батьківщину.
День до вечора швидко сплинув. Завершилася зустріч традиційним спільним виконанням головної пісні України: Гімн співали разом, кожний міцно притискав руку до серця. Наостанок – рукостискання та дружні обійми.
А невгамовні волонтери Ангеліна й Сергій встигли поспілкуватися з місцевими. Дончани просили передати всім, що Донбас – то, безумовно, Україна! Тож пам’ятаймо про них, коли вирішуватимемо його долю.
Артилеристи, прощаючись із волонтерами, казали, що їм, завдяки нашому приїзду, гарного настрою вистачить аж до нової ротації!
А волонтери, повертаючись додому, підтвердили, що продовжуватимуть свою вахту – даруватимуть нашим захисникам радість і свою любов до нашої остаточної ПЕРЕМОГИ над ворогом.