Масниця 2020: У Запорізькому електротехнічному коледжі ласували млинцями і раділи весні 05.03.2020 У Запорізькому електротехнічному коледжі пройшла традиційно «Масниця 2020».Студенти та викладачі з великим задоволенням приймали участь у різноманітних конкурсах, смакували млинці, раділи весні! Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство