Масниця 2020: У Запорізькому електротехнічному коледжі ласували млинцями і раділи весні

Масниця 2020: У Запорізькому електротехнічному коледжі ласували млинцями і раділи весні

У Запорізькому електротехнічному коледжі пройшла традиційно «Масниця 2020».Студенти та викладачі з великим задоволенням приймали участь у різноманітних конкурсах, смакували млинці, раділи весні!

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