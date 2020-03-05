На соціальне і пенсійне забезпечення запоріжці спрямували майже 1,4 мільярда гривень

За два місяці запорізькі платники перерахували до пенсійного і соціальних фондів 1 мільярд 395 мільйонів гривень єдиного соціального внеску (за оперативними даними). Порівняно з минулим роком рівень сплати збільшився на 124 мільйони або на 10 відсотків. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
У лютому компанії, організації і підприємці регіону спрямували 698,8 мільйона гривень, що на 33 мільйони більше, ніж у лютому 2019 року.
На зростання показників надходжень вплинуло підвищення рівня мінімальних заробітних плат та результативність спільної роботи органів влади з легалізації праці і доходів населення.
Станом на початок лютого на Запоріжжі нараховувалося 74,3 тисячі платників ЄСВ, серед яких 19 тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб та понад 55,3 тисячі СПД-фізичних осіб, у тому числі 15,9 тисячі підприємців-роботодавців.
Нагадаємо, базова ставка єдиного соцвнеску складає 22 відсотки. Роботодавці сплачують ЄСВ щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітнім, СПД-фізичні особи – щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Головне управління ДПС у Запорізькій області