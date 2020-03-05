Публічна дискусія продемонструвала широку зацікавленість роботодавців в неухильному дотриманні законодавства про працю

В Україні продовжується інформаційна кампанія щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.
Сьогодні в Запорізькому обласному центрі зайнятості більше 120 роботодавців зустрілись з головою Громадської ради при Комітеті Верховної ради України з питань соціальної політики та прав ветеранів Вадимом Латишем, головою Громадської ради при Державній службі України з питань праці Анатолієм Владичанським та обговорили актуальні питання щодо трудового законодавства, ризики підприємства у разі порушення законодавства про працю.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік привітала роботодавців, як найважливіших партнерів служби в питанні забезпечення зайнятості населення нашого регіону.
Формат зустрічі дозволив присутнім не тільки дізнатись про новації в законодавстві про працю, про права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності, підстав для проведення перевірок органами держпраці, інспекційних відвідувань, ознайомитись з практикою розгляду звернень та багато ін, а й отримати відповіді на питання, які дозволять уникнути складних ситуацій та працювати виключно в законодавчому полі.
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47