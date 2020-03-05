Студентка біологічного факультету ЗНУ Анастасія Лоцман розробила унікальний прилад для реабілітації після інсульту

Студентка 1 курсу біологічного факультету ЗНУ за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та сбалансоване природокористування» Анастасія Лоцман стала переможницею щорічного Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму. Цей конкурс проходив 19 лютого на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва і в ньому взяли участь близько 300 учасників – учнів шкіл та вищих навчальних закладів. Участь у подібних конкурсах представники ЗНУ беруть вже не вперше щоразу потрапляючи в список кращих, але для Анастасії Лоцман це перший конкурс, в якому вона бере участь як студентка ЗНУ, представляючи наш виш. Так, цього року студентка ЗНУ з проєктом «Портативний прилад для активації рухової діяльності кінцівок в пост-інсультний період» посіла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму і нагороджена дипломом за 1 місце в категорії «Медицина та охорона здоров’я». Треба відзначити, що цей прилад дозволяє активізувати рухову активність кінцівок за рахунок фізичних вправ з паралітичною рукою або ногою, а також відновити мовлення і роботу артикуляційних м’язів. Загалом, він діє на зорову, слухову і тактильну системи, активуючи нові нейронні зв’язки.
Студентка ЗНУ Анастасія Лоцман, яка приїхала на навчання до ЗНУ з с.Новополтавка Чернігівського району Запорізької області, зазначає, що вона і далі планує займатись науковими дослідженнями в галузі медицини та екології, розробляти нові та корисні ідеї, втілюючи їх у життя. Зокрема, для неї ідея створення приладу для активації рухової діяльності кінцівок в пост-інсультний період була дуже цікавою, адже за сімейними обставинами їй довелось самій стикнутись у власній родині із проблемами реабілітації хворих рідних людей. Науковим керівником переможниці виступив кандидат технічних наук, доцент кафедри фізіології, імунології та біохімії з курсом ЦО і медицини біологічного факультету ЗНУ та відомий запорізький вчений Григорій Чаусовський, який відзначив високий науковий рівень цієї роботи та актуальність обраної тематики. Крім того, він наголосив, що це унікальний прилад для нашої країни, адже його вартість складає всього близько 100 грн., але, при цьому, він дозволяє активізувати реабілітаційний процес хворих загальнодоступними прийомами. На даний момент прилад знаходиться на стадії патентування. Треба зазначити, що цей конкурс проводився з метою демонстрації наукових напрацювань молоді та розвитку наукових досягнень еколого-натуралістичного напрямку. Він проходив у два етапи: 1 – відбір тез наукових робіт, а 2 – очний етап, який передбачав захист та презентацію роботи. Змагалась учасники конкурсу у різних категоріях: екологія та тваринництво, хімія, фізика, біологія, медицина, комп’ютерні технології та інших. Важливим є той факт, що серед членів журі конкурсу, які оцінювали роботи, було багато представників наукової еліти України, видатних українських вчених і лікарів, які схвально відгукнулись про роботу молодої дослідниці. Так, роботи учасників конкурсу оцінювались за багатьма критеріями, зокрема: актуальність і новизна раціоналізаторського рішення, обґрунтування роботи, патентна спроможність, презентація винаходу (особливості його роботи).