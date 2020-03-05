В службі зайнятості запрацював новий проєкт – інститут спеціалізованого кар’єрного радника

У державній службі зайнятості в грудні минулого року стартував черговий проєкт – інститут спеціалізованого кар’єрного радника. Мета нового сервісу – запровадження методів поглибленого індивідуального обслуговування особливих категорій населення або груп підвищеної вразливості, зокрема тих, які потребують соціального захисту. Це, насамперед, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, безробітні «зі стажем», без професії та досвіду роботи. Пілотною в апробації нової технології обслуговування клієнтів стала Житомирська область, яка протягом трьох місяців відпрацьовувала нову методику надання послуг.
Принципові відмінності в роботі спеціалізованого кар’єрного радника – тривалість прийому відвідувача та додатковий час на підготовку до зустрічі з ним. Цей фахівець спочатку самостійно опрацьовує базу вакансій служби зайнятості, а також пропозиції роботи з інших джерел, аби під час прийому з клієнтом обговорювати й обирати прийнятні варіанти.
«Завдання перед фахівцями – «розговорити» людину, дізнатись якнайбільше про її професійний і життєвий досвід, хобі та бажання. Головне, щоб відбувався психологічний контакт. Лише так, в атмосфері довіри й дружньої бесіди, можна «розпізнати» ті причини, які заважають людині працевлаштуватися. А ще – отримати додаткову інформацію, яка й підкаже напрямок пошуку майбутнього заняття», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік зазначає. – «Спеціалізовані кар’єрні радники однозначно необхідні і доцільні. Важливо, щоб в сучасних нелегких умовах людям, які опинились у складних життєвих обставинах, вчасно отримали фахову психологічну підтримку, допомогли з особистісною адаптацією та мотивацією».
Незабаром досвід Житомирської обласної служби зайнятості буде розповсюджено по всій Україні.
Додатково: За оперативними даними за сприяння служби зайнятості Запорізької області за січень-лютий поточного року із числа безробітних було працевлаштовано: 82 учасника бойових дій, 28 внутрішньо переміщених осіб, 95 осіб, що мають інвалідність.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47