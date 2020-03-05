Запорізький бізнес сплатив до державного бюджету майже 1,3 мільярда гривень

За два місяці поточного року запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 1 мільярд 282,6 мільйона гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, представники бізнесу збільшили відрахування до аналогічного періоду минулого року на 119,3 мільйонів або на 10 відсотків.
Близько половину надходжень забезпечила сплата податку на додану вартість, якого надійшло 647,3 мільйона гривень, що на 94 мільйони або на 17 відсотків більше, ніж у січні-лютому 2019 року.
З доходів запоріжців державна скарбниця отримала 316,8 мільйона, надходження податку на доходи фізичних осіб порівняно з минулим роком зросли на 30 мільйонів або на 10,7 відсотка.
Також запорізькі компанії і підприємці перерахували майже 100 мільйонів гривень військового збору, що перевищило показники двох місяців попереднього року на 7,7 мільйона або на 8,6 відсотка.
Крім того, до держбюджету надійшло 79,6 мільйона гривень податку на прибуток, 71,4 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 34,3 мільйона гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області