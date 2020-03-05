Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП від 05.03.2020р.

Друзі! У четвер, 5 березня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні улюбленого жіночого свята. 8 Березня – день боротьби жінок за свої права. Проголошене Генеральною Асамблеєю ООН свято має назву Міжнародний день прав жінок і миру. Історія його появи проста і зрозуміла – це була спроба відновити спотворену століттями справедливість по відношенню до представниць жіночої статі, адже бути жінкою ще якихось 100-150 років тому означало тільки одне – безправ’я і суцільний гнітючий послух.
Але це ж не про сучасних жінок! Принаймні, не про жінок України! Пліч-о-пліч із своїми чоловіками на землі, у повітрі і на морі вони боронять рідну Батьківщину і фактично тримають на своїх плечах мир у нашій країні. А ще піднімають її економіку, наполегливо і самовіддано працюючи у промисловості і сільському господарстві, розвиваючи малий і середній бізнес. А у рідкісні хвилини відпочинку встигають кохати, народжувати і виховувати дітей, піклуватися про родини і …просто бути прекрасними.
Місія жінок – оберігати світ, дарувати йому мир. Чи їм це по силах? Про це у нашому репортажі з авторитетного форуму «Жінки Мир Безпека», який зібрав у Запоріжжі чимало експертів та експерток. У рубриці «Жіноча справа» дізнайтесь деталі.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Незабутні зустрічі на передовій. Кого саме запорізькі волонтерки із проекту надії Мороз «Вареники ZP» зустріли у артилерійському підрозділі своєї підшефної 55-ки «Запорізька Січ» у степах Донбасу? Дізнайтесь із нашої публікації в рубриці «Волонтерський десант»
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад України підтримує позицію Уряду щодо необхідності завершити реформу децентралізації, але закликає не приєднувати вже створені громади до інших територій. Про це заявили представники Асоціації на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі. Подробиці у рубриці «Позиція».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Де розважитись на свята? А ходімте на концерт Оксани Пекун чи Анатолія Сердюка! Деталі у нашій газеті.
Також спонукаємо вас замислитися над філософськими питаннями.
Абсолютне щастя – яке воно? У переддень дати, присвяченої боротьбі жінок за свої права, в тому числі, і за право бути щасливою, про своє у відвертій розмові із нашими читачами поділиться зірка запорізької сцени – акторка театру молоді Валерія Лютинська. Не пропустіть!
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … палаюче опудало.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.