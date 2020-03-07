10 березня в ЗНУ Вахтанг Кіпіані прочитає лекцію “Журналістика як щоденний вибір”.

10 березня в ЗНУ Вахтанг Кіпіані прочитає лекцію "Журналістика як щоденний вибір".

Він говоритиме про людей, які створювали незалежну журналістику України, щодня обираючи шлях і напрямок дій. Спікер розмірковувати про те, чи варто іти в професію в умовах, коли слово нічого не варте. 

 

Вахтанг Кіпіані – журналіст, історик, головний редактор інтернет-видання “Історична правда” та однойменного тележурналу на каналі ZIK, а також засновник Музею-архіву преси. Кіпіані є першим лауреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Премія імені Георгія Ґонґазде заснована 2019 року PEN Ukraine у партнерстві з Асоціація випускників Києво-Могилянської бізнес школи та виданням «Українська правда».

 Мета премії – підтримати тих журналістів, які не бояться викликів, здатні знаходити інноваційні способи доносити інформацію, сприяють впровадженню ліберальних реформ в Україні, відкривають нові можливості для цілого медіасередовища, спроможні створювати сталість у тому, що роблять, лишаються вірні професійним принципам і цінностям.

Дата: 10 березня

Час: 9.30

Місце проведення: навчальний корпус №2 (вул. Жуковського, 66 б), ауд. 407

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