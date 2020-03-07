Ринок праці Запорізької області

Станом на 06 березня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,4 тис. осіб, з них 15,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 06 березня 2020 року – 2096 одиниць (у м. Запоріжжі – 1061 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку березня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 142 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 278 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.