Запорізькі поляки вийшли на суботник

Продовжуються заходи щодо упорядкування території, прилеглої до Санктуарію Бога Отця Милосердного у Запоріжжі. Тепер на черзі ділянка від проїжджої частини до Храму. Рання весна змусила поквапитися з початком робіт. Завершено видалення аварійно небезпечних дерев. Велику допомогу в цих роботах надають парафіяни, які взяти участь у переробці спиляних дерев та прибиранні гілок. У найближчій перспективі -видалення пнів, розмітка ділянки під висадку нових дерев і декоративних чагарників. Потім будуть висаджені дерева, кущі, квіти, які прикрасять парк і зроблять дорогу до Храму ще більш привабливою.
На тепер активісти громади визначаються з вибором сортів дерев та інших зелених насаджень (чагарників і квітів). Головні умови – краса і практичність. Доводиться враховувати зміни клімату та відсутність штучного поливу.
– Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у роботах з оздоблення території побіля нашого храму, -говорить парафіянка, членкиня товариства польської культури ім св. Іоанна Павла ІІ Олена Гороховська.- Адже ця паркова територія у самісінькому центрі міста має стати його окрасою.