У Бердянську під час пожежі врятовано 90-річну жінку

4 березня о 19:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Софіївська.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горять домашні речі на загальній площі 4 кв. м.
Під час гасіння бійці ДСНС врятували 90-річну жінку. Постраждалу каретою швидкої допомоги направили до приймального відділення міської лікарні.
О 19:48 вогнеборці локалізували загорання, а о 19:55 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.