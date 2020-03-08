У публічних запитах запоріжці цікавляться відомостями про третіх осіб та сумами нарахованих і сплачених податків

З початку року до податкової служби Запорізької області надійшло 34 запити на публічну інформацію, більшість із яких направлено в електронному вигляді – 23.
Більшість запитувачів – це фізичні особи (19), 4 запити надіслали юридичні особи, 3 – об’єднання громадян, 8 – інші органи виконавчої влади.
Найчастіше громадяни та організації зверталися з проханням надати данні про третіх осіб, цікавились станом надходжень податків до бюджетів, сумами нарахованих платежів та іншою податковою інформацією.
За результатами розгляду на 21 запит надана інформація, у п’яти випадках роз’яснено, що запитувані відомості належать до категорії з обмеженим доступом, 4 документи знаходяться на виконанні, ще чотири особи відмовилися від поданих запитів.
Нагадуємо, направити належно оформлений запит до податкової служби області можна трьома способами: на поштову адресу: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 (з приміткою на конверті “Публічна інформація”), на електронну адресу: zp.pubinfo@tax.gov.ua, а також факсом за номером: (061) 219-05-15.
Докладніше про доступ до публічної інформації – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/dostup-do-publichnoi-info/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області