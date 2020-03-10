Анатолій Сердюк подарував жінкам ліричний концерт

Після аншлагу на творчому ювілеї Анатолій Сердюк виступив з великим ліричним концертом в Палаці культури “Титан”. Незважаючи на сильну конкуренцію (у ці дні напередодні жіночого свята подібні концерти відбулись у всіх запорізьких театрах, у філармонії та в палацах культури, а ще були й зіркові гастролери), популярний співак і композитор знову зібрав повну залу шанувальників української естрадної пісні.
У рамках святкування 30-річчя творчої діяльності Анатолій заспівав найкращі свої ліричні пісні – «Запоріжанки», «Весняний вальс», «Подарувала матінка сорочку», «Донечка», «Циганка», «Не сумуй», «Не покидай, любове!» та ін. Пісні А. Сердюка співали також Олег Швидкий, Ірина Шергіна, Дар’я Матвійчук, вокальний ансамбль “Гармонія”. Привітали жінок зі святом, а композитора з ювілеєм нар. арт. України Юрій Бакум, артисти оригінального жанру шоу-дует “Парадокс”, танцювальні ансамблі “Вихиляс”, “Горизонт”, “Ритми молодости”.
Концерт відвідали учасниці волонтерського руху, вчительки, журналістки, а також почесні громадяни Запоріжжя народна майстриня Валентина Харлова та поет Григорій Лютий. Після концерту шанувальниці вишукались у чергу до артиста по автографи та селфі, купляли його диски й книжки.