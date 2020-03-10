Бліц – опитування: Наскільки важливо для вас хоча б інколи спостерігати нічне небо, зорі, та Місяць?

Генадій, майстер з ремонту побутової техніки:
-Звісно, що вид зоряного неба наповнює душу особливими переживаннями. Хоча бачу його нечасто, здебільшого, як їду на риболовлю і залишаюся там ночувати. За містом нічне небо зовсім не таке ,як у місті, добре видно Чумацьких шлях, такі чудові почуття народжуються вночі, коли чекаєш світанку.
Алла, бухгалтер:
-У молоді роки частіше звертала увагу, а зараз вистачає побутових справ, яким доводиться віддавати весь вільний час. Звісно, що для молоді прогулянка у місячному сяйві дуже романтична і викликає море почуттів.
Фелікс, слюсар:
-Зоряне небо, здебільшого, бачу у голлівудських фільмах на кшталт «Зоряних війн» , або ж у комп’ютерних іграх. Мабуть селяни частіше бачать зорі, аніж ми –міські мешканці.
Ірина, вчителька:
-Спостереження зоряного неба сприяє розвитку світогляду людини. Саме так людство опановувало знання про всесвіт, від простого спостереження до сучасних знань. На жаль, немає місця у шкільній програмі для уроків астрономії.
Юлія, студентка:
-Так це ж відомий вислів Канта : «Дві речі наповнюють мою душу -зоряне небо наді мною, та моральний закон усередині мене». Тож без зоряного неба людству аж ніяк не можна.