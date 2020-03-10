Дефіле у хустках, або Танцюють усі!

Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)
«Вимкнути смуток й увімкнути радість», – таке налаштування жінки із Запорізької міської громадської організації інвалідів «Переможемо рак» отримали напередодні 8 березня від свого президента, депутата міської ради Зінаїди Гальчинської. Щоб відзначити Жіноче свято разом, вони зібрались у ПК «Орбіта», який раз у раз благодійно прихищає членів цієї організації.
Жарти, тости, скромне застілля, на яке самі ж і скинулися… Нічого дивного? Але всі ці жінки були хворі на рак грудей і перенесли важку й болісну операцію мастектомії. Для декого з них «ходіння по муках» продовжується. Декому вже за 70. Дехто ледь пересувається… Однак вони знаходять у собі сили з гумором ставитися до своїх численних хвороб, веселитися, залюбки (та як невтомно!) танцювати, читати вірші й гумористичні оповідки. Цього разу влаштували «дефіле у хустках і шарфах», де кожна жінка намагалася перевершити інших у винахідливості. Хустки зав’язували на головах в українському народному стилі, шалі накидали на плечі, а для шарфів місце знаходилося не лише на шиї, а й на талії або… на коліні.
– Ми живемо! Ми проминули всі випробування. Ми радіємо кожній хвилині й житимемо довго! – слова Гальчинської звучать заклинанням. Зінаїда Миколаївна заснувала ГО «Переможемо рак» понад 14 років тому – коли їй самій прооперували злоякісну пухлину грудей. Відтоді перенесла цілу низку операцій, та можна лише позаздрити її життєрадісності, позитивному настрою, аурі упевненості, що вона випромінює.
На фото:
Зінаїда Гальчинська (нагорі у центрі) серед учасниць свята в ПК «Орбіта»