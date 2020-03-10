Книгарня «Є» та Національний заповідник «Хортиця» запрошують на лекцію Олександра Мірущенка «Землі Війська Запорозького Низового. Конфлікти та компроміси фінального протистояння».

Книгарня «Є» та Національний заповідник «Хортиця» запрошують на лекцію Олександра Мірущенка «Землі Війська Запорозького Низового. Конфлікти та компроміси фінального протистояння».

Лекція Олександра Мірущенка «Землі Війська Запорозького Низового. Конфлікти та компроміси фінального протистояння» відбудеться у запорізькій книгарні “Є”13 березня. Початок – о 18:30. Модерує В’ячеслав Зайцев.

Військо Запорозьке Низове в часи Нової Січі постійно вело боротьбу за землі з територіальними утвореннями, підконтрольним Російській імперії. Боротьба ця посилилась після утворення у 1764 р. Новоросійської губернії. Запорожці засновували нові слободи, активніше створювали зимівники. В цей час виникають нові паланки. Як Барвінкова Стінка, Макарівка та Комісарівка протидіяли російському наступові на землі Вольностей, які полковники відстоювали запорозьку територію і на які компроміси йшла запорозька старшина — про це дізнаємось під час лекції.
Олександр Мірущенко— завідувач відділу історії НЗ «Хортиця», кандидат історичних наук.

Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.

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