Компенсація єдиного внеску роботодавцям– один із реальних інструментів, які сприяють розвитку малого бізнесу і створенню нових робочих місць

«Серед форм активної фінансової підтримки роботодавців, які створюють нові робочі місця є компенсація єдиного внеску за кожного працевлаштованого безробітного. Механізм отримання даної компенсації є досить простим. Головною умовою отримання компенсації є відсутність заборгованості у роботодавця зі сплати єдиного внеску, – пояснює директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. – Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує за направленням центру зайнятості на нові робочі місця зареєстрованих безробітних квотної категорії, або є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки».
Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.
Даною послугою у 2019 році скористалися 285 роботодавців, які працевлаштували 472 особи. З початку 2020 року 46 роботодавців отримують компенсацією єдиного внеску за працевлаштовання 64 осіб.
Шановні роботодавці, якщо Ви – суб’єкт малого підприємництва та впроваджуєте свій бізнес у пріоритетних галузях економіки, або у Вас з’явилась можливість працевлаштувати на нове робоче місце особу, яка має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню звертайтеся до будь-якого центру зайнятості Запорізької області для отримання компенсації в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
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Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47, 239-80-53