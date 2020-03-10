Остаточне публічне обговорення змін до Конституції України поки відкладено

Відповідне рішення прийняте через превентивні заходи у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.
Минулого тижня черговий раунд публічних обговорень щодо змін до Конституції України в частині децентралізації за участю запорізької делегації проходив у Дніпрі. Організатори публічних зустрічей у регіонах – Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Офіс Президента України, Міністерство розвитку громад та територій України.
До складу запорізького представництва увійшли представники обласної державної адміністрації, міст та ОТГ регіону, в тому числі міські голови декількох міст обласного значення, Асоціації міст України. На заході були присутні голови держадміністрацій усіх трьох областей: Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької.
«Щоб максимально ефективно завершити розпочату реформу місцевого самоврядування, представники влади мають обов’язково врахувати думку тих, хто працює безпосередньо в органах місцевого самоврядування, – підкреслив виконавчий директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Бірюков. – Адже тільки Асоціація міст України запропонувала детально розроблену концепцію змін, яких потребують люди, аби бути справжніми господарями у своїх громадах».
Розглядалось 8 блоків основних питань, було організовано роботу в секціях. Дійсно, відбувся конструктивний обмін думками. Зміни, які пропонуються внести до Основного Закону України, мають закріпити реформовану систему місцевого самоврядування та нову територіальну організацію влади, а також децентралізацію владних повноважень. І головне, що ці законодавчі норми повинні покращити життя людей, забезпечити можливості для доступної медицини, якісної освіти, ремонту доріг, наданню адміністративних послуг на місцях. Місцева влада повинна бути підзвітною жителям громади, а не керуватися “згори”, що забезпечується концепцією “сильного мера”, запропонованою Асоціацією міст України.
Зміни до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади: концепція АМУ.
Пропонується дворівневе місцеве самоврядування.
- первинний рівень – муніципалітет (один або декілька населених пунктів з навколишніми територіями)
- вторинний рівень – область (спільні питання жителів муніципалітетів області)
Чому не потрібний середній рівень – район (повіт, округ).
Цей рівень місцевого самоврядування є зайвим, що доведено досвідом ОТГ, які після об’єднання вийшли з підпорядкування районним радам і успішно діють. Така система дозволить остаточно відмовитися від радянської системи управління
Чому муніципалітет.
Доцільно відмовитися від терміну «громада», оскільки він має потрійне трактування: громада – спільнота жителів, громада – населений пункт, громада – орган місцевого самоврядування. Це може призвести до суттєвих законодавчих та управлінських колізій.
Окрім того, запровадження терміну муніципалітет дозволить відмовитися від термінів село, селище, місто, ОТГ, адже усі муніципалітети матимуть однакові повноваження. Відповідно орган місцевого самоврядування – муніципальна рада.
Хто очолює муніципалітет.
Оскільки не буде термінів село, селище, місто, то недоцільно залишати назву сільський, селищний, міський голова. Пропонується запровадити просту і всім зрозумілу назву мер. Мер – це виборна посадова особа, яка очолює виконавчий орган та головує на засіданнях муніципальної ради, тобто зберігається модель сильного мера.
Повноваження муніципалітету.
Зберігається поділ на власні і делеговані повноваження зі 100-відсотковою гарантією фінансування державою делегованих повноважень. Ст.142 чинної Конституції України зберігається.
Стримування і противаги.
Якщо мер висловлює недовіру муніципальній раді або муніципальна рада висловлює недовіру меру – призначаються місцеві вибори, при чому ЦВК це робить автоматично, не очікуючи рішення парламенту.
Контроль і нагляд.
Зупинення та скасування актів органів місцевого самоврядування здійснюється виключно у судовому порядку. Державний нагляд за виконанням делегованих державою повноважень здійснюють територіальні представництва органів державної влади в порядку та випадках, що визначаються законом. Ст.144 Конституції України передбачає, що будь-хто може оскаржити рішення органу місцевого самоврядування в суді.
Як формуються обласні ради.
Жителі кожного муніципалітету обирають своїх депутатів обласних рад, а муніципальні ради можуть їх відкликати
Як працюють обласні ради.
Рішення обласних рад виконують власні виконавчі органи. Найважливіші рішення обласної ради приймаються після проведення консультацій з муніципальними радами. Зокрема, рішення щодо управління майном спільної власності громад області приймається тільки з врахуванням позиції муніципальних рад.
Нагляд або контроль за рішеннями місцевого самоврядування.
Державну виконавчу владу в АР Крим, областях та повітах здійснюють виключно територіальні представництва органів державної влади. Порядок та способи координації територіальних представництв органів державної влади визначаються законом.
До теми.
На публічному обговоренні змін до Конституції іноземні експерти звернули увагу, що в Україні не імплементована ст.11 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка передбачає право муніципалітетів на подання до Конституційного Суду на відповідність законів Конституції України.
Концепцію АМУ підтримали на публічних обговореннях. Мери міст та голови громад наполягали на 100-відсотковій гарантії фінансування державою делегованих повноважень, з чим наразі спостерігаються системні проблеми. Представники ОМС особливо акцентували на вимозі АМУ щодо правових гарантій. Адже зупинення та скасування актів органів місцевого самоврядування має здійснюватися виключно у судовому порядку, як наполягають експерти місцевого самоврядування в концепції, розробленій Асоціація міст України.
Від Запорізької області було обрано делегатів на підсумкову зустріч-обговорення за участю делегатів від областей, що брали участь в регіональних обговореннях. Запорізьке регіональне відділення Асоціації міст України представлятиме міський голова м. Пологи Юрій Коноваленко.
«Після обговорення нам потрібно зустрітись з народними депутатами України від Запорізької області, донести до них свою позицію, – підбив підсумок зустрічі Юрій Коноваленко. – Спірні питання щодо повноважень префектів. Важко сказати, чи буде підтримано наші напрацювання».
Зміни, які пропонує АМУ, ґрунтуються на принципах, прописаних у Європейській хартії місцевого самоврядування – справедливість розподілу фінансів та якість публічних послуг на місцевому рівні. Зі своїми пропозиціями Асоціація звернулася до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів з проханням врахувати їх при публічному обговоренні конституційних змін.