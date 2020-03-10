У Запорізькому районі вогнеборці ліквідували загоряння вантажного автомобіля

У Запорізькому районі вогнеборці ліквідували загоряння вантажного автомобіля

9 березня о 07:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Мічуріна в с. Високогірне.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в складському приміщенні горить вантажний автомобіль «КАМАЗ» на загальній площі 12 кв. м.

О 08:09 вогнеборці локалізували загоряння, а о 08:13 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалася  1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

 

Події