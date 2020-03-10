Запорізькі громади отримали майже 1,6 мільярда гривень

За два місяці поточного року до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 1 мільярд 579,5 мільйона гривень. Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський підкреслив, що запорізькі платники податків збільшили відрахування до рівня аналогічного періоду минулого року на 95,6 мільйона або на 6,4 відсотка.
Понад 60 відсотків у загальній сумі надходжень місцевих скарбниць займає податок на доходи фізичних осіб – з початку року сплачено понад 950 мільйонів, що на 105,3 мільйона або на 12,5 відсотка більше, ніж торік.
Суб’єкти малого і середнього підприємництва перерахували майже 316 мільйонів гривень єдиного податку, зростання порівняно з минулорічними показниками склало 16,7 мільйона або 5,6 відсотка. Зокрема, фізичні особи-підприємці направили до бюджетів 214 мільйонів, СГД-юридичні особи – 46 мільйонів, агровиробники – 55,5 мільйона.
Запорізькі землекористувачі спрямували до місцевих бюджетів 165,6 мільйона гривень, порівняно із січнем-лютим 2019 року плати за землю надійшло на 5,2 мільйона або на три відсотки більше.
Крім того, скарбниці громад отримали 43 мільйони гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 28 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів, 28,5 мільйона гривень екологічного податку, понад 24 мільйони гривень податку на майно тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області