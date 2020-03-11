Наталя Зворигіна обрана членкинею Відбіркової комісії конкурсу професійної журналістики «Честь Професії 2020»

Склад Журі та Відбіркової комісії конкурсу професійної журналістики «Честь Професії», який проводить Національна асоціація медіа, повністю сформований. До нього увійшли відомі у медіаіндустрії експерти, журналісти та редактори.
Наталя Зворигіна – головна редакторка газети «Запорізька правда», оцінюватиме номінацію «Найкраща публіцистика».
Конкурсні матеріали оцінюватимуть у два етапи. Спершу їх переглядатиме кваліфікована Відбіркова комісія. Її завдання – відібрати не менше 10 та не більше 30 найкращих матеріалів у кожній номінації, які будуть допущені до подальшого оцінювання Журі конкурсу.
Окрім Наталії Зворигіної ще дві авторитетні фахівчині із Запоріжжя обрані до складу Відбіркової комісії конкурсу. Наталія Виговська – медіаекспертка, старша викладачка факультету журналістики Запорізького національного університету, директорка ГО «Спілка молодих незалежних журналістів», оцінюватиме номінацію «Найкраще розслідування». А Ольга Вакало – редакторка філії ПАТ «НСТУ» (Запорізька регіональна дирекція), оцінюватиме номінацію «Найкраще новинне висвітлення резонансної події».
Конкурс «Честь Професії» вже одинадцятий рік поспіль нагороджує журналістів за високу професійну якість їхніх матеріалів, підтверджуючи повагу та визнання статусу журналіста в суспільстві. Окрім вже зазначених номінацій, конкурс передбачає також «Найкраща аналітика», «Найкращий репортаж», «Найкраще інтерв’ю».
До складу Журі конкурсу увійшли такі авторитетні майстри, як Андрій Куликов – професійний радіо- та телеведучий, голова правління ГО «Громадське радіо», голова Комісії з журналістської етики(номінація «Найкраще інтерв’ю»), Денис Бігус – засновник Bihus.Info. та Отар Довженко – керівник Центру моніторингу та аналітики ГО «Детектор медіа»( номінація «Найкращий репортаж»), Олег Онисько – головний редактор ZAXID.NET.( номінація «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»), Роман Кульчинський – головний редактор Texty.org.ua.(номінація «Найкраща аналітика»), Валентина Самар – головна редакторка ІА «Центр журналістських розслідувань»( номінація «Найкраще розслідування»), Зоя Казанжи – медіаекспертка, журналістка( номінація «Найкраща публіцистика»).
Для участі у конкурсі необхідно заповнити форму на сайті конкурсу https://journalismaward.in.ua/submit.html.
Усі подробиці конкурсу, документи, а також останні новини можна знайти на офіційному сайті та офіційній сторінці у Facebook.
Загальнонаціональний Конкурс професійної журналістики «Честь Професії 2020» став можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.