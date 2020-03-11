У Запоріжжі гвардієць затримав нетверезого водія, який збив жінку

Військовослужбовець військової частини 3033 майор Сергій Пироженко їхав додому після служби на власному авто. У вечірній час рух машин досить насичений, тому треба бути особливо пильним за кермом.
В якийсь момент авто офіцера на швидкості підрізав, намагаючись обігнати, кроссовер «Хюндай» білого кольору і помчав далі, але не впоравшись з управлінням виїхав на узбіччя та збив дівчину, яка збиралась переходити дорогу по пішохідному переходу. Гвардієць негайно зупинився щоб оглянути місце ДТП та надати допомогу постраждалій. В цей момент водій кроссовера вирішив втекти з місця злочину та різко рвонув уперед.
Рішення було прийнято миттєво – гвардієць помчав за втікачем та швидко наздогнав правопорушника перекривши своїм автомобілем йому шлях. При спілкуванні виявилось, що водій явно знаходиться в стані сп’яніння! Він відмовився вийти з авто та намагався поїхати далі, але офіцер міцно вхопився за дверцята автомобіля. У такому “підвішеному” стані, гвардійцю все ж таки вдалося через вікно дотягнувся до ключа запалювання, вимкнути двигун та забрати ключі, щоб запобігти спробі втечі.
Офіцер негайно викликав поліцію та карету швидкої. Потерпілій було надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні. Дівчина жива, але, як стало відомо пізніше, отримала перелом тазу та чисельні закриті травми живота.
Затриманого, майор Сергій Пироженко передав співробітникам поліції для подальших слідчих дій. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтею 286 ККУ та статтями 130 і 124 КУпАП.
Невідомо скільки ще громадян могли б постраждати, але професіоналізм, відмінна підготовка та небайдужість офіцера-гвардійця, дозволили припинити злочинні дії п’яного водія.