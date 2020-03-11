У Запоріжжі визначили 415 кращих студентів-стипендіатів Метінвесту

У травні 2019 року Метінвест і вищі навчальні заклади Запоріжжя – національний університет «Запорізька політехніка» та Запорізький національний університет – підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає виплату стипендій кращим студентам. Фонд стипендіальної програми на перше півріччя склав понад 2 мільйонів 300 тисяч гривень.
Вперше стипендії почали виплачувати у вересні 2019 року. Зараз, за підсумками зимової сесії, визначені 415 кращих студентів-стипендіатів Метінвесту. Студенти I-IV курсів бакалаврату, а також I курсу магістратури отримають стипендії в розмірі від 700 до 1700 гривень відповідно. Рейтинг кращих стипендіатів складений з урахуванням успішності, залучення в проекти компанії і результатів практики на підприємствах Метінвесту в Запоріжжі.
З березня на базі корпоративного університету комбінату «Запоріжсталь» для студентів також організовані тренінги, що сприяють розвитку креативності та професійних компетенцій, залученню в корпоративну культуру компанії. Перші тренінги відвідали понад 40 студентів.
Нагадаємо, 23 травня 2019 року Метінвест підписав Меморандум про співпрацю з національним університетом «Запорізька політехніка» та ЗНУ. Угода закріпила загальне прагнення соціально відповідального бізнесу і установ вищої освіти вдосконалювати рівень підготовки майбутніх промисловців.
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Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»