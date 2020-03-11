В Запоріжжі середня тривалість пошуку роботи значно нижче, ніж цей показник по Україні

Протягом січня-лютого 2020 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 45,8 тис. осіб, з них 26,0 тис. зареєстрованих безробітних.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-лютого 2020 року 6,3 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 3,6 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. Так, в середньому тривалість пошуку роботи по Запорізькій області складає 70 днів, а цей показник по Україні – відповідно – 94 дні. «Служба зайнятості постійно розширює підходи у наданні послуг роботодавцям, з початку року в усіх центрах зайнятості працюють консультанти роботодавця, головна мета яких – ефективне кадрове забезпечення роботодавців області. Так протягом січня-лютого 2020 року кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) – збільшилась на 5% – і як наслідок кількість осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості зросла на 5%», – коментує перші досягнення впровадження інноваційних проєктів директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. З початку року 64 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 27 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 602 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 1831 особа взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 березня 2020 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 20,4 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 березня 2020 року становила 2363 одиниці. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – трактористи-машиністи, водії, продавці, електромонтери, кухарі, електрогазозварники, слюсарі, медсестри та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та вихователів дошкільних навчальних закладів з відповідним досвідом роботи.
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Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47, 239-80-53