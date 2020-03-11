З банківських процентів запорізьких вкладників бюджет отримав майже 10 мільйонів

За два місяці 2020 року запорізькі фінансові установи перерахували до державного бюджету 9 мільйонів 799 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів (без даних платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, рівень надходжень до показників минулого року зріс на 10 відсотків або на 894,6 тисячі.
Більшу частину сплаченого ПДФО забезпечили банки та інші фінансові організації обласного центру – 8,2 мільйона, суб’єкти господарювання м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів спрямували 465 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 388 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 192 тисячі, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисяч.
Нагадаємо, фінансові установи відповідно до норм Податкового кодексу України повинні сплачувати з процентів депозитних вкладів податок на доходи фізичних осіб. Ставка ПДФО складає 18 відсотків. Під час нарахування платежу інформація про суми банківського рахунку, ощадного сертифіката або вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників до контролюючого органу не передаються.
Головне управління ДПС у Запорізькій області