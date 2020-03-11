Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №9 від 12.03.2020р.

Друзі! У четвер, 12 березня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Свята українського добровольця, яке ми відмічаємо 14 березня. Хоч воно і є новим для національного календаря України, проте явище, якому воно присвячене, споконвіку притаманне українському народу. Яскрава національна риса, благословення і традиція українського народу – бути небайдужим до свого сьогодення та майбуття, до долі своїх дітей, честі і пам’яті своїх славних предків. Тож у лиху годину, коли росіяни підступно напали на нашу Батьківщину, а офіційна державна машина демократичної України, яка ще не оговталася від системної кризи, спричиненої кремлівськими резидентами, перебувала у шоці, і часу на повноцінну офіційну координацію для повномасштабної протидії цій агресії просто не було, у цей, один з найскладніших для країни і світу, моментів історії першими на допомогу прийшли саме прості українські добровольці. Тримаймося разом! І надалі пильнуймо себе і Україну!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Як лікуватимуть туберкульоз в Україні. Розберемося із міфами і реаліями у цій царині. Не пропустіть! Це треба знати напевне, з огляду на неблагополучну епідситуацію, що склалася в Україні.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Щоб максимально ефективно завершити розпочату реформу місцевого самоврядування, представники влади мають обов’язково врахувати думку тих, хто працює безпосередньо в органах місцевого самоврядування. Остаточне публічне обговорення змін до Конституції України поки відкладено. Що далі? Про це у нинішньому випуску нашої газети.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Куди збираєтесь у відпустку? Рекомендуємо відвідати ОАЕ. Доречно маємо ексклюзивне і відверте інтерв’ю надзвичайного і повноважного посла ОАЕ в Україні Салема Ахмеда Аль-Каабі. Почитайте. Корисна інформація.
Також спонукаємо вас замислитися над філософськими питаннями.
Місця сили. Чому Кобзар, подорожуючи Запорожжям, плакав на Хортиці? У Шевченківські дні вшановуючи Поета, відкриємо потаємні закутки його серця і з’ясуємо, як ці відкриття відіб’ються на долях сучасних запорожців. Деталі у нашій газеті.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … суперповню. Про що це? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.