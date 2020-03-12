Салем Ахмед Аль-Каабі: «Моя місія в Україні – бути другом українського народу»

Зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі з його ініціативи організували для запорізьких журналістів президент Асоціації національних меншин Запорізької області і керівник Центру арабської культури в регіоні Науфаль Хамдані ( він і став перекладачем в ході цієї зустрічі) та директор Запорізького агентства регіонального розвитку Олександр Павлов.
«Запорізька правда» увійшла до складу журналістського пулу. Деталі розмови, що відбулася у посольстві, в особистому кабінеті пана Салема Аль-Каабі, з його згоди подаємо нашим читачам.
Довідка ЗП: Салем Ахмед Аль-Каабі з 2 березня 2017 Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні (з 2017) та в Республіці Молдова (за сумісництвом). У рамках ініціатив Посольства ОАЕ в Україні у «Рік Заїда», відкрив Центр арабських досліджень у Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, який став місцем для проведення лекцій, культурних заходів, мистецьких виставок, вивчення арабської мови та зберігання бібліотеки з арабською літературою.
– Пане Салем, як розвиваються сьогодні двосторонні відносини між Об’єднаними Арабськими Еміратами та Україною?
-Відносини між ОАЕ і України в останні роки демонстрували позитивну динаміку і вже стали партнерськими. Зокрема, за результатами 2019 року товарообіг між нашими країнами склав 1,065 мільярда доларів. Цей показник оцінюю на відмінно, він свідчить про видатне співробітництво в цій галузі. Культурна сфера теж розвивається, 60 артистів взяли участь у Днях спадщини Шарджі (Це міжнародна подія, яка проводиться кожної весни в старому історичному районі Шарджі, а також у багатьох містах емірату Шарджа. В рамках цієї культурної події відвідувачів чекають інтелектуальні конкурси і розваги, присвячені традиціям і культурній спадщині. Захід організовано Інститутом спадщини Шарджі і за часом проведення збігається з Днем всесвітньої спадщини, встановленим ЮНЕСКО, який відзначають 18 квітня. Дні спадщини Шарджі спонукають озирнутися в минуле і згадати історію предків, їх ремесла, звичаї і традиції, які так відрізняються від сучасних.- Авт.) в квітні 2019 року. Вони познайомили громадян ОАЕ з українською культурою і традиціями. Група з Українського національного театру опери і балету також представила виставу «Спляча красуня» в Дубаї. Наше Посольство також організувало день культури Арабських Еміратів 1 грудня 2019 року в Києві. Такі заходи укріплюють близькість наших народів, незважаючи на географічну відстань між нашими країнами.
– Як Ви оцінюєте ділове співробітництво між нашими країнами? Чи дійсно приваблива Україна для інвесторів з ОАЕ? Які сфери найбільш перспективні для Ваших бізнесменів?
– Звичайно, інвестори з ОАЕ цікавляться українською економікою, оскільки ми бачимо, що представники приватного сектору в наших країнах підтримує спілкуванні. Про це свідчать спільні заходи, виставки і конференції. Прикладом успішного діалогу між двома країнами вважаю вихід “DP World” (Один з найбільших світових портових операторів. – Авт.) на український ринок. Це свідчить про бажання наших компаній інвестувати в українську економіку. Ще участь України в «Expo 2020» у нашій країні з власним павільйоном стане важливим фактором для активізації інвестиційних потоків між двома країнами, так як дані показують, що «Expo 2020» залучить близько 25 мільйонів відвідувачів, 70% з них – іноземці. Це найбільш глобальна подія в історії виставок, яка являє собою виняткову платформу, що дозволяє світовій спільноті співпрацювати, відкриваючи нові можливості для розвитку та інвестицій.
– ОАЕ – традиційно популярний туристичний напрям. Чи очікуєте Ви припливу українських туристів в цьому році?
– Наша країна завжди намагається дбати і вітати своїх відвідувачів, будь то приватні візити, ділові або туристичні поїздки, тому ми спостерігаємо, як рівень відвідувачів зростає з кожним роком, в тому числі громадян України. Є ще один фактор, який сприяє процесу – це скасування візового режиму між нашими країнами і наявність декількох авіакомпаній, які забезпечують прямий транспортний зв’язок, а також розмаїття туристичних програм. Також ми розуміємо що нове українське покоління хоче відвідати нашу країну. Тож сподіваюсь, цього туристичного сезону туристичний потік до ОАЕ суттєво употужниться.
– Чи розвивається туризм й у зворотному напрямку – з ОАЕ в Україну? Що потрібно зробити для залучення в Україну туристів із Вашої країни?
– Україна – вже добре відома для громадян Еміратів. У 2019 близько 4-х тисяч громадян Еміратів відвідали вашу країну з різних причин. Якщо громадянину Еміратів надати хороші послуги і програми, які відповідають його бажанням, я вважаю, що число наших відвідувачів у Вашій країні збільшиться.
–Не можемо обійти увагою тему профілактики і протидії розповсюдженню короновірусу у світі. ОАЕ постає у цій царині справжнім героєм – евакуює громадян з братніх і дружніх країн з Китаю і приймає їх до повного одужання. Як Ви це прокоментуєте?
-Я хотів би відзначити, що наша країна ніколи не уникала можливості надати допомогу тим, хто її потребує, і це один із стовпів моральних цінностей нашої держави. Ми віримо, що треба допомагати всьому людству в різних регіонах і континентах, і, дійсно, під керівництвом Його Високості шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна, президента держави, «нехай Бог захистить його», Його Високості шейха Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна, наслідного принцу Абу Дабі і заступника верховного головнокомандувача збройними силами, які розпорядилися евакуювати громадян ряду братніх і дружніх країн з китайської провінції Хубей – епіцентру епідемії короновірусу, було організовану саму евакуацію і підготовлено для їх перебування на період карантинних заходів один з найкращих готелів у «гуманітарному містечку» в Абу-Дабі. Їх виявилося 215 громадян з арабських і дружніх країн. «Гуманітарне містечко» в Абу-Дабі було також оснащене всім необхідним обладнанням і матеріалами для проведення необхідних медичних оглядів, щоб забезпечити догляд за евакуйованими, щоб забезпечити їх безпеку і помістити в режимі «карантину» на термін не менше 14 днів. Прибулих забезпечено інтегрованою системою охорони здоров’я на протязі всього періоду карантину, відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров’я, поки їх безпека не буде повністю підтверджена.
– Ваша країна є одним зі світових лідерів в області формування релігійної поміркованості і моделі толерантності. Який досвід у цій царині прагнете передати людству?
– З моменту свого заснування в 1971 році зовнішня політика ОАЕ характеризувалася поміркованістю і збалансованістю, базувалась на принципах діалогу і поваги до міжнародних заповітів і норм. Тому «Рік Терпимості», проголошений у нашій країні, був увінчаний візитом до нас Його Святості Папи Римського Католицької Церкви Франциска. Прагнемо запевнити весь світ у тому, що ми пропонуємо ефективну модель співіснування і братства, зближення між різними цивілізаціями і культурами. Ми створюємо мости і зв’язки між різними релігіями та культурами, оскільки ОАЕ прагне просувати принцип мирного релігійного співіснування. І візит Папи Римського Франциска, сподіваємось, започаткує нову історію терпимості і братерства між людьми. Візит Папи Римського і діяльність «Міжнародної конференції людського братства», організованої Радою мусульманських мудреців на чолі з Його Високопреосвященство Великим імамом, професором д-ром Ахмедом аль-Тайєб, шейхом Аль-Азхар, і підписання історичного документа «Документ про людське братерство – декларація- Абу Дабі » між двома релігійними лідерами, які відіграють важливу роль у розвитку діалогу, і відзначення їх високою нагородою «Людського братства», – все це відноситься до мирного вектору, якого наслідує наша зовнішня політика, котра пропонує діалог і поміркованість як спосіб вирішення конфліктів і зближення між народами. Я також наголошую, що помірконість і терпимість – це не просто слова, а скоріше підхід, що дозволяє застосовувати його на місцях і працювати з ним. У цьому сенсі Його Високість шейх Мухаммед бін Рашид Аль Мактум, віце-президент і прем’єр-міністр ОАЕ – правитель Дубая, під час Міжнародного урядового саміту (The World Government Summit. – Авт.), який відбувся в Дубаї в лютому 2016 року, оголосив безпрецедентну урядову зміну, яка включала додавання міністерств, які не були включені ні в одну державу в світі, таких як створення Міністерства з питань терпимості і Міністерства у справах щастя, а також призначення міністра у справах молоді тільки у віці 22-х років. Все це спрямовано на забезпечення добробуту майбутніх поколінь, а не просто гасла.
– Наша зустріч відбувається напередодні Міжнародного дня боротьби жінок за свої права. Розкажіть нам про становище і роль жінок в ОАЕ, а також про засади державної політики у сфері захисту материнства і дитинства. Яка головна мета?
– Конституція ОАЕ гарантує рівні права чоловікам і жінкам. Відповідно до конституції жінки мають такий самий правовий статус, право займати посади і освіту, і право на власність, що і чоловіки. Держава також гарантує жінкам рівний доступ до роботи, соціальниих і медичних пільг, а також до послуг з догляду за сім’єю. Згідно з офіційною статистикою, жінки становлять 66% серед тих, хто працює в Об’єднаних Арабських Еміратах, і широко представлені в сфері освіти, охорони здоров’я та банківського сектора, де число зайнятих жінок перевищує кількість чоловіків. Я також хотів би відзначити, що 28 серпня кожного року ми відзначаємо «Жіночий день Еміратів», і це святкування грунтується на переконанні національного керівництва у важливості вкладу «дочок країни» і їх ролі в розвиток та добробут держави, а також в вдячності і честі за те, що вони надали для підтримки розвитку країни і за її межами. Що стосується дітей, то в державі діють закони щодо піклування про них, починаючи з турботи про сім’ю, а згодом індивідуально про кожну дитину в усіх сферах, будь то здоров’я, освіта, дозвілля, тощо – про все , що забезпечує різні аспекти захисту. Це все робиться заради нового покоління, яке може завершити те, що наші засновники почали багато років тому, і додати до нього свої нові здобутки.
– Паспорт ОАЕ в рейтингу Passport Index зайняв топову позицію. До того ж в світі Ваших співгромадян сприймають, як носіїв демократичних свобод, національної та конфесійної толерантності. Як вдалося досягти такого рівня поваги?
– Дійсно, минулий 2019-ий рік відмічений для ОАЕ низкою нових історичних досягнень в різних сферах, і зокрема, паспорт ОАЕ визнано одним з найавторитетніших в світі. За світовим рейтингом, який було підбито 1 грудня 2018 року, паспорт ОАЕ посів перше місце в світі за показниками вільного пересування і довіри його власнику. Так, це успіх, досягнутий Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва на чолі з Його Високістю шейхом Абдаллою бен Заїдом Аль Нагаяном, міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва. Разом з тим, це досягнення покладає на громадянина ОАЕ велику відповідальність. Адже він є не тільки носієм і представником нашої культурної і цивілізаційної самобутність у всьому світ, а ще й демократичних свобод, національної та конфесійної толерантності. А також високої бізнесової культури. Наші громадяни виховуються на засадах високих моральних і культурних цінностей, соціальне середовище у нашій країні сприяє формуванню високої свідомості наших громадян. Перебуваючи з візитами в інших країнах, вони намагаються відповідати тим принципам, у яких були виховані.
– Ваше Посольство щорічно проводить ряд благодійних акцій в регіонах України, в тому числі, в Запорізькій області. Чи маєте Ви намір продовжувати подібну практику далі?
– ОАЕ є лідером в сфері благодійних і гуманітарних програмах і вносить основний вклад у стійкий розвиток благодійництва у своєму регіоні і світі. Ми реалізуємо безліч програм розвитку і гуманітарних програм в ряді країн, що розвиваються. Що стосується благодійної діяльності, організованої посольством ОАЕ разом з благодійними організаціями в Україні, то вони, з Божою поміччю, продовжують діяти відповідно до політики нашої країни і діючих в Україні законів в цій сфері, тому ми й надалі не пошкодуємо зусиль для здійснення благодійної діяльності для різних груп нужденних, не роблячи відмінностей між расою, кольором шкіри або релігії.
– Ви вже не перший рік працюєте в Україні. Які Ваші особисті враження від нашої країни? Чи комфортно Вам тут? Що найяскравіше і цікаве Ви тут побачили? Ваша думка про українців?
– Я маю честь бути Послом моєї країни в Україні з лютого 2017 року. З моменту мого приїзду сюди я відчуваю щирість і доброту українського народу, в цілому, і окремих людей, зокрема, оскільки вони вміють бути справжніми друзями і цінують дружбу, вміють будувати і підтримувати щирі стосунки. Моя місія в Україні – бути другом українського народу. Крім того, у нас є багато схожих звичаїв і традицій, які полегшують діалог, взаєморозуміння і сприяють успішному культурному обміну. Я переконався, Україна як країна, має свою історію, цивілізацію і спадщину – наукову і культурну. Тому певен, Україна має багато чого, щоб стати однією з лідерів серед країн світу.
– Чи маєте Ви намір відвідати Запоріжжі? Користуючись нагодою, запрошуємо взяти участь в ЕКО-форумі, який відбудеться в травні в нашому місті з великим розмахом, або в традиційному InCo Форумі, який традиційно проходить в жовтні.
– Перш за все, дякую за запрошення, і хотів би зазначити, що посольство ОАЕ брало участь у «II Міжнародному інвестиційному форумі» в жовтні 2017 року у місті Запоріжжя, і ми докладаємо всіх зусиль і братимемо участь у всіх заходах, які могли б зміцнити двосторонні відносини.
Розмову вела Наталя Зворигіна