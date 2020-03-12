У бібліотеці святкували День народження Кобзаря

Запорізьку обласну бібліотеку для юнацтва відвідали святково одягнені гості в чудових українських костюмах – фольклорна група «Калинонька» с. Відрадне Широківської громади Запорізького району.
Відкрила захід Вікторія Писанець, в.о. директора бібліотеки, яка розповіла запрошеним школярам ЗОШ №37 , що “Т.Г. Шевченко був дуже многогранною, талановитою людиною і зовсім не був схожий на старого дідугана в хутряній шапці, як всі звикли його вважати”. Оксана Подоляк, завідувачка читальної зали, запропонувала підліткам подивиться величезний альбом репродукцій картин художника Шевченка.
І нарешті, учні ЗОШ №37 почули твори Т.Г. Шевченка у фольклорному виконанні співачок «Калиноньки»: «Реве та стогне Дніпр широкий», «Дума», «Зацвіла калинонька» та інші.
Останню пісню співаки самодіяльного колективу виконували разом зі своїми слухачами. Гості в читальної залі встали і аплодували виконавцям.
Після концерту, Галина Леонідівна Соловйова, викладач ЗОШ №37 подякувала самодіяльним артистам і відмітила, що « Шевченко актуальний і сучасний завжди, як і його заповіти: берегти рідну мову, звичаї, традиції, боронити свою землю, «чужого навчатися і свого не цуратися»…
І приємно було чути знайомі слова у музичному виконанні».
Лариса Головко