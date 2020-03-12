У Школі молодого патріота переглянули документального фільму «Січ»

В обласній бібліотеці для юнацтва відбувся перегляд і обговорення документального фільму «Січ»(виробництво «Радіо Свобода»).
Модератор зустрічі-головний герой фільму В`ячеслав Зайцев, етнічний росіянин, історик, боєць 79 десантної бригади, кіборг, нині депутат міської ради, співробітник Національного заповідника Хортиця. Він з задоволенням згодився стати спікером на заході школи молодого патріота «Я так думаю» для студентів Запорізького металургійного коледжу ЗНУ, бажаючих.
Головні питання, які ставить автор : «Чому тоді, навесні 2014 запорожці змогли зупинити «русский мир»? Чому я пішов на фронт? За що ми воюємо?»
Прості питання, і, водночас, складні.
А відповіді-однозначні і зрозумілі:
«Воюємо за свою сім`ю, за землю. Щоб ті, хто йде за нами, жили у мирі, навчалися і творили. Воюємо, бо знаємо, хто жив на цій землі і за що боровся.»
Цей фільм також про Хортицю, її історію, її особливу ауру.
Серед героїв фільму брати Ігор та Валерій Прозапас, ті , які зупиняли «русский мир» в «яичное воскресенье», а потім пішли добровольцями на фронт; Віктор Кривоносов, також доброволець, нині співробітник Музею Революції Гідності у Києві.
Ігоря Прозапас уже немає з нами, але звучать його слова з екрану «Дух надає сили м`язам і ти відчуваєш сили йти вперед…Ми, солдати-імунна система країни..».
« Мир ми вам збережемо, за це й воюємо»,-говорить В`ячеслав білявому хлопчині, джурі на ім`я Лис,-«з Хортиці легше розгледіти майбутнє, тут відчуваєш : ми є! І ми на варті!»
Слухаєш і віриш. Що так повинно і так буде завжди: споконвічна Хортиця з найстарішими на Землі святилищами, тисячолітніми бовванами, могутнім Дніпром і високим ясним небом.
Для нас, для всіх, на нашій, мирній землі.
І добре, що у залі молодь, і що вони так уважно слухають. Тому що «На цій планеті немає вакууму, і якщо ми не будемо його заповнювати, його заповнить «русский мир».
Лариса Головко