З прибутків запорізьких компаній і комунальних установ до місцевих бюджетів спрямовано 13 мільйонів

У січні-лютому до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 13 мільйонів гривень податку на прибуток (без показників великих платників податків Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Рівень надходжень двох місяців 2019 року перевищено на 2,5 відсотка або на 287 тисяч. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Зокрема, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя спрямували до міського бюджету 9,2 мільйона, близько 1 мільйона надійшло від мелітопольських і веселівських підприємств, 904 тисячі – від бердянських і приморських, 396 тисяч – від василівських і михайлівських, майже 300 тисяч – від токмацьких і чернігівських, 273 тисячі – від пологівських, більмацьких та розівських тощо.
Цього року на Запоріжжі нараховується 870 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, відповідно Бюджетного кодексу України 10 відсотків податку зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад. Крім того, 100 відсотків платежу від фінансових установ комунальної форми власності також надходить до місцевих скарбниць.
Основна ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків, термін подання річної звітності – протягом 60 днів після закінчення звітного року, тобто, включно до 1 березня 2020 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області