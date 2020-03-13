Ринок праці Запорізької області станом на 13 березня 2020 року

Ринок праці Запорізької області станом на 13 березня 2020 року

Станом на 13 березня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,9 тис. осіб, з них 15,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.

Кількість актуальних вакансій станом на 13 березня 2020 року – 2037 одиниць  (у м. Запоріжжі  – 1058 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).

З початку березня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 142 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 233 безробітних, які перебували на обліку.

Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.

Суспільство