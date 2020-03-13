Ринок праці Запорізької області станом на 13 березня 2020 року

Станом на 13 березня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,9 тис. осіб, з них 15,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 13 березня 2020 року – 2037 одиниць (у м. Запоріжжі – 1058 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку березня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 142 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 233 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.