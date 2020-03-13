МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні

МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні

В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.

Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Телеграм-каналі.

Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я. 

Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, контактні особи перебувають під наглядом медиків.

Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 – у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний.

Міністерство охорони здоров’я України

 
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