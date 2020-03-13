МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні

В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.
Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Телеграм-каналі.
Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я.
Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, контактні особи перебувають під наглядом медиків.
Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 – у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний.