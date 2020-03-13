У Великій Білозерці внаслідок пожежі загинули 2 особи

12 березня о 20:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Центральна в смт. Велика Білозерка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у житловому будинку горять домашні речі на загальній площі 8 м. кв.
О 20:43 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:45 повністю ліквідували, провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
У ході ліквідації події рятувальники виявили 2 тіла без ознак життя. Ними виявились 59 річний господар та його 58 річна дружина.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.