У Запоріжжі під час пожежі врятовано 59-річну жінку

12 березня о 13:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому будинку по вул. Ізмайлівська у Шевченківському районі.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що на кухні приватного житлового будинку горять домашні на площі 15 м. кв.
Під час гасіння бійці ДСНС врятували 59-річну жінку. Постраждала після огляду медиків від госпіталізації відмовилась.
О 13:28 вогнеборці локалізували загорання, а о 13:39 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.