За два місяці на Запоріжжі борги з податків та ЄСВ скоротились на 38,5 мільйона

В результаті застосування комплексу заходів згідно з вимогами Податкового кодексу України у січні-лютому цього року податкові боржники погасили недоїмку до бюджетів у сумі 22,6 мільйона гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, до державного бюджету було сплачено 15,1 мільйона, до місцевих – 7,5 мільйона гривень.
Зокрема, від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету надійшло 1,7 мільйона, з рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами та вилучено готівки у розмірі 600 тисяч, від реалізації дебіторської заборгованості скарбниці отримали 400 тисяч.
Також фахівці податкової служби за два місяці подали до суду 28 позовів про стягнення боргу в сумі 11,4 мільйона. На даний час задоволено чотири із них, до бюджету надійшло 1 мільйон гривень.
З початку року заборгованість з єдиного соціального внеску збільшилась на 36 мільйонів та станом на 1 березня склала 585 мільйонів. Серед основних причин зростання – несплата деякими підприємцями і підприємствами нарахувань.
За січень-лютий погашено недоїмку з ЄСВ у сумі майже 16 мільйонів, у тому числі, через органи державної виконавчої служби майже 5 мільйонів гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області