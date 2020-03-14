Group DF заявляє, що інформація про зміну директора ТОВ «ЗТМК» не відповідає дійсності.

Group DF заявляє, що інформація, про зміну директора ТОВ «ЗТМК», яку було розповсюджено в декількох медіа, повністю не відповідає дійсності.
Наголошуємо, що на сьогоднішній день єдиним повноважним директором ТОВ «ЗТМК» залишається Володимир Сивак, обраний на Загальних зборах учасників, які відбулися 14.11.2013 року.
Діяльність ТОВ «ЗТМК» здійснюється на підставі норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту ТОВ «ЗТМК» та інших законодавчих актів. Відповідно до норм чинного законодавства України, призначення директора або виконуючого обов’язки директора, здійснюється не розпорядженням Уряду, а виключно шляхом прийняття рішення учасниками Товариства – Фондом державного майна України та іноземною компанією TOLEXIS TRADING LIMITED на Загальних зборах учасників ТОВ «ЗТМК». Таке рішення приймається виключно голосуванням з обов’язковим дотриманням порядку та процедури проведення Загальних зборів учасників.
З метою захисту своїх законних інтересів компанія TOLEXIS TRADING LIMITED, яка володіє 49% ТОВ «ЗТМК», звернеться до суду з позовом щодо визнання не дійсним Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 165-р «Про погодження призначення Лубеннікова С.В. виконуючим обов’язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».
Вчинення будь-яких неправомірних дій з призначення директора або виконуючого обов’язки директора з порушенням законодавчо встановленої для цього процедури, порушує права іноземного інвестора.
Group DF наголошує, що призначення директора або виконуючого обов’язки директора у незаконний спосіб створить додаткову соціальну напругу у трудовому колективі та призведе до прямих збитків на підприємстві, оскільки буде заблоковано процес підписання зовнішньоекономічних контрактів та виконання зобов’язань заводу перед іноземними клієнтами.
Ми звертаємось до нового Уряду та ФДМ України з проханням приймати виключно зважені законні рішення, які не призведуть до погіршення ситуації на ЗТМК та не нашкодять людям, які працюють на підприємстві.
Наголошуємо, що на сьогоднішній день комбінат працює в штатному режимі та повністю виконує і планує надалі виконувати зобов’язання перед партнерами, підрядниками, персоналом та державою.
Ми відкриті до діалогу з державою, яка володіє 51% ТОВ «ЗТМК», та сподіваємось на плідне партнерство.