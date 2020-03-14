Стартував 3-й сезон проекту «Екошкола», який поширено на всю Україну

Кожен школяр 6–11 класу може зареєструватися на платформі дистанційного навчання https://ecoschool.com.ua, розробити проект для своєї школи й узяти участь у першому Екофестивалі в Києві, де будуть розіграні гранти на реалізацію цих проектів.
У 2020 році до проекту «Екошкола Фармак» приєднався Національний центр «Мала академія наук України». Спільними зусиллями «Фармак», НЦ «МАНУ» та ГО «Зелена хвиля» проєкт зможе поширитися на більшу кількість закладів освіти у всій Україні.
Мета проекту «Екошкола» – об’єднати та створити екологічний актив молодіжної спільноти, популяризувати екологічний спосіб життя серед молоді й підвищити культуру ресурсо- та енергозбереження.
«Екологічний стан нашої планети має турбувати кожного. Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму, найбільшими ризиками для світової економіки є екологічні. Ми не маємо права стояти осторонь і дивитися на те, як планета захлинається результатами життєдіяльності людини. Саме тому “Фармак” три роки поспіль проводить проект “Екошкола”. За цей час він показав свою ефективність. Більш ніж 200 учнів із Києва та Шостки пройшли навчання та змінили своє ставлення до довкілля. Вони стали амбасадорами екологічної культури в Україні. Ми розширили межі проекту та запрошуємо приєднатися до “Екошколи” учнів з усієї України. “Фармак” як європейська компанія дотримується принципів сталого розвитку. Ми робимо доступним лікування ефективними лікарськими засобами. Дбаємо про зменшення впливу на довкілля в себе на виробництві та опікуємося покращенням стану екології в Україні. Завдяки “Екошколі” екологічні знання будуть доступні кожному й допоможуть сформувати екологічну культуру в молодіжному середовищі, яка так само трансформується у свідому й раціональну поведінку в інтересах кожного з нас і всієї планети», – зазначила Олена Зубарєва, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ «Фармак».
«Фармак» ініціював проект і реалізовує його в співпраці з ГО «Український екологічний клуб “Зелена Хвиля”». Заняття «Екошколи» спрямовані на формування в дітей навичок задля життя в цивілізованій взаємодії з природою.
Курс розроблений на основі навчального посібника «Екошкола», схваленого Міністерством освіти й науки України.
Заняття будуть проходити дистанційно. Учні матимуть змогу пройти лекційні заняття, скласти контрольні тести та надіслати нам домашні завдання. Також будуть організовані цікаві вебінари за участю найкращих експертів з екології України. Заняття у формі 12 лекцій із тестовою перевіркою засвоєного матеріалу та закріпленням знань за допомогою невеличких домашніх завдань уже доступні за посиланням https://ecoschool.com.ua.
На основі знань, отриманих на заняттях «Екошколи», учні подають грантові заявки. Найкращі проекти шкіл-учасників будуть запрошені у квітні на Екофестиваль у Києві, де учасники презентують свої проєкти комісії. Усі екошколярі отримають подарунки та сертифікати від організаторів.
Найкращі отримають міні-гранти від «Фармак» для реалізації своїх екоідей. Окрім визначення переможців, на фестивалі можна буде познайомитися з лідерами думок та екологічними активістами, а також просто провести гарно час серед однодумців.
Довідка про проект
У 2018 році пілот проекту «Екошкола» було успішно реалізовано в Шостці, де розташований департамент із виробництва АФІ АТ «Фармак». Його учасниками стали 9 шкіл міста. У межах проекту учні 8–11 класів пройшли освітній курс, який тривав 8 місяців, із глобальних теоретичних екологічних питань і навчилися застосовувати здобуті знання на практиці. Найкращі проекти, спрямовані на розв’язання екологічних проблем конкретної школи, отримали міні-гранти від АТ «Фармак» на їх реалізацію. Успішний старт проекту «Екошкола» дав змогу транслювати його в різні частини України, залучаючи драйверів екологічно-просвітницького руху, соціально-відповідальний бізнес і, головне, – небайдужу, прогресивну молодь країни. У 2018 році проект «Екошкола» увійшов до 20-ки найкращих соціальних проектів України.
У 2019 році «Фармак» розширив межі екологічного проекту «Екошкола» та залучив до нього 10 шкіл Києва. Для школярів було розроблено унікальний навчально-методичний посібник, який увібрав у себе найголовніші та найважливіші питання, з якими стикається сьогодні світ. Навчально-методичний посібник «Екошкола» схвалено Міністерством освіти та науки України.
З 1 вересня «Екошкола» стала національним проектом і охопила всю Україну, запустивши онлайн-платформу https://ecoschool.com.ua
Реалізовані проекти:
«Зарядка Драйв». Велосипед-генератор, який виробляє енергію й заряджає мобільні пристрої.
Встановлення фонтанчиків, з яких можна пити очищену воду.
Встановлення сенсорних водопровідних змішувачів.
«Друге життя органічних відходів». На прилеглій території навчального закладу встановлена система ферментації органічних відходів у вигляді міні-верміфабрики.
«Біогумус» – термокомпостер для перероблення органічного сміття й отримання біогумусу, який є добривом для рослин.
«Крапля за краплею витікає річка». Економія води завдяки встановленню економізатора-аератора на змішувачі. Пристрій дає змогу скоротити на 50% споживання води.
«Яскрава школа». Лампи розжарювання замінені на енергоощадні LED-лампи. Завдяки цьому споживання електроенергії в навчальному закладі може зменшитися в 7 разів.
«Оптимізація й ефективне використання тепла в приміщенні».
«Створення навчально-дослідницьких екоклумб школи».
«ШКОЛА – БЕЗ ПЛАСТИКУ».
Нагороди проекту «Екошкола»:
1. Фіналіст у категорії «Планета», Partnership for Sustainability Award 2019.
2. У Топ-10 проектів сталого розвитку України за версією журналу «ТОП-100. Рейтинг крупнейших».
3. Відзнака Глобальної Мережі ООН – Green Business Ukraine.
4. Топ-20 компаній із найкращими соціально відповідальними практиками за результатами тижневика «ФОКУС».
5. «Екошкола» – один із найкращих екопроектів «ECOtransformation».
Тетяна Писана
Старший фахівець
Департамент корпоративних
комунікацій