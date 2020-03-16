Кампанія з легалізації праці: офіційно оформлено півтори тисячі запоріжців

На Запоріжжі за два місяці проведення кампанії з детінізації зайнятості населення роботодавці оформили 1506 працівників.
Коментуючи результати двомісячної роботи, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський повідомив, що за цей час робочі групи, у складі фахівців податкової служби, управління держпраці, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організовували роз’яснювальні зустрічі з працедавцями, семінари та круглі столи.
Завдяки інформаційним заходам було легалізовано працю 1357 громадян, яким виплачено 7,1 мільйона гривень доходів. З цієї суми до бюджетів надійшло майже три мільйони гривень, зокрема, 1,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 1,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску та 100 тисяч гривень військового збору.
Крім того, проведені перевірки серед компаній і підприємців, які мали ризики використання неоформленої найманої праці. У результаті виявлено 149 осіб, які працювали без належного оформлення. Матеріали надіслані до ГУ Держпраці для вжиття відповідних заходів.
Також податківці перевірили 49 суб’єктів господарювання стосовно повноти нарахування і сплати податків і зборів під час виплати доходів громадянам. Після виявлених порушень донараховано 4,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 1,6 мільйона гривень єдиного соціального внеску та 300 тисяч гривень військового збору. На даний час до бюджетів уже сплачено 1,1 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області