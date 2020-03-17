Більшістю послуг податкової служби запоріжці можуть користуватися ДИСТАНЦІЙНО

Більшістю послуг податкової служби запоріжці можуть користуватися ДИСТАНЦІЙНО

Для мінімізації особистих контактів та зручності запоріжців податкова служба регіону нагадує про можливість дистанційного користування податковими сервісами.

 

Отже, платники податків мають можливість щоденно ознайомлюватись із роз’яснювальними та інформаційними матеріалами:

Актуальні роз’яснення і повідомлення розміщуються також на вебресурсах громадських організацій, запорізьких масмедіа та органів місцевої влади.

 

Якщо у платників виникають конкретні запитання до податкової, вони можуть направляти їх у вигляді звернень:

  • на електронну скриньку zvernennya@tax.gov.ua;
  • поштою за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166.

 

Для представників бізнесу та громадськості консультації надають фахівці Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України:

  • засобами телефонного зв’язку: 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі).
  • за допомогою електронного листування: idd@tax.gov.ua.

 

Пропонуємо ще декілька корисних посилань:

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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