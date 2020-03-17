Бліц – опитування : Як на вашу думку, чи достатньо зусиль прикладає світ заради збереження рідкісних тварин?

Миколай, тракторист:
-Гадаю, що недостатньо, і не тільки рідкісних, а взагалі тварин, тих же ховрахів, зайців, лисиць. Людина тільки винищує тваринний світ, захоплюючи для власного проживання і збагаченні все нові і нові території. Тваринкам залишається місце хіба що у зоопарках.
Ніна, економіст:
– Звісно що ні, і зоопарки тут ні до чого. Це тільки крихітна краплинка тваринного світу. В Україні для диких тварин взагалі вже не лишилося вільного місця. Та й по всьому світу також, навіть у Африці вже немає такого тваринного розмаїття, яке було ,наприклад, ще 100 років потому.
Тамара, тренер:
– На державному рівні, мабуть, недостатньо зусиль і програм зі збереження тваринного світу. Але душа радіє, що є волонтерських рух, є активісти, яких не обходить виживання рідкісних тварин, і не тільки рідкісних, а взагалі усіх. У тому числі і питання жорстокого поводження людей з тваринами.
Тетяна, пенсіонерка:
-В Україні точно недостатньо приділяють увагу. Ось я була у гостях у доньки у Німеччині, там зовсім інша картина. Мабуть, у кожному містечку є якийсь зоопарк, або заповідна зона, де тварини живуть вільно у добрих умовах. Їх там безліч, і птахів теж.
Ярослав, програміст:
– Людина тільки для власного збагачення у достатній кількості докладає зусиль. Хоча мабуть не все так погано. Мені здається, що у наш час світ починає прокидатися для добрих справ. Аби тільки не було це запізно.