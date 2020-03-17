Запоріжці сплатили майже сто мільйонів військового збору

Запоріжці сплатили майже сто мільйонів військового збору

За два місяці запорізькі платники податків спрямували до бюджету 99,7 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який підкреслив, що порівняно з минулорічним показником запоріжці збільшили відрахування на 9,7 мільйона або на 11 відсотків.

Більшу частину надходжень забезпечили підприємці і підприємства м. Запоріжжя – 51 мільйон, суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 17 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 8,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 6,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,9 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 2,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 2,6 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 2,5 мільйона тощо.

Всього на Запоріжжі зареєстровано понад 51 тисяча платників військового збору, зокрема, майже 16 тисяч підприємців та 35,2 тисячі підприємств, установ і організацій.

Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Ставка збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню (зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та ін.).

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка