Запоріжці сплатили майже сто мільйонів військового збору

За два місяці запорізькі платники податків спрямували до бюджету 99,7 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який підкреслив, що порівняно з минулорічним показником запоріжці збільшили відрахування на 9,7 мільйона або на 11 відсотків.
Більшу частину надходжень забезпечили підприємці і підприємства м. Запоріжжя – 51 мільйон, суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 17 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 8,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 6,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,9 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 2,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 2,6 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 2,5 мільйона тощо.
Всього на Запоріжжі зареєстровано понад 51 тисяча платників військового збору, зокрема, майже 16 тисяч підприємців та 35,2 тисячі підприємств, установ і організацій.
Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Ставка збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню (зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та ін.).
Головне управління ДПС у Запорізькій області