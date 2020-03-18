Як працюватиме служба зайнятості Запорізької області у період карантину

Незважаючи на введення карантину та встановлення обмежувальних заходів з метою захисту вашого здоров’я, державна служба зайнятості як система державних установ продовжує працювати в штатному режимі.
Державна служба зайнятості організовує свою роботу з урахуванням прийнятих рішень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання поширенню епідемії, спричинених коронавірусом COVID-19.
Ми запроваджуємо на період карантину тимчасові особливості обслуговування клієнтів нашими центрами зайнятості та їх філіями:
- у кожному центрі зайнятості розміщується оголошення про тимчасовий порядок роботи установи, адреси електронної пошти центру зайнятості та обласного центру зайнятості, номер телефону чергового фахівця, номер телефону гарячої лінії.
Контактні номера телефонів для обслуговування клієнтів центрами зайнятості та їх філіями у Запорізькій області на період карантину тут: Номери телефонів
- прийом документів від клієнтів, у тому числі для фіксації наміру клієнта бути зареєстрованим як безробітним, здійснюється засобами електронного зв’язку або через скриньки для прийому кореспонденції, що розміщені у кожному центрі зайнятості. Опрацювання документів проходить щоденно, за результати чого з вами зв’язується фахівець центру зайнятості, який спеціалізується на питанні, що вас цікавить. Звертаємо увагу, що вам необхідно обов’язково надати центру зайнятості актуальні контактні дані, за якими ви перебуваєте на постійному зв’язку
- на виконання рішення Уряду кількість клієнтів, які можуть одночасно перебувати у приміщенні центру зайнятості, становить не більше 10 осіб
Якщо ви вже зареєстровані як безробітний:
- кар’єрний радник з вами комунікує засобами телефонного чи електронного зв’язку відповідно до наданих вами контактів при реєстрації. Якщо ваші контакти змінилися або ви хочете їх актуалізувати, рекомендуємо зв’язатися з вашим кар’єрним радником або через гарячу лінію обласного центру зайнятості
- на період карантину віддається перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру зайнятості, тобто у дистанційному режимі (телефоном чи через електронну пошту). Саме таким чином ви можете отримувати консультації та відповіді на ваші запитання
- відвідування центру зайнятості, яке було призначено до запровадження карантину, переноситься на іншу дату. Пам’ятайте, що кар’єрні радники будуть з вами зв’язуватися стосовно призупинення відвідування центру зайнятості
- у разі, якщо відвідування було призначене до 12.03.2020, тобто до запровадження карантину, на березень 2020, але ви повідомили кар’єрного радника про неможливість відвідування центру зайнятості/ філії через побоювання за своє здоров’я чи через погане самопочуття, за таке невідвідування до вас не будуть застосовуватися штрафні санкції, так само як ви не будете зняті з обліку.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік нагадує: «Будь-яку інформацію з питань надання послуг службою зайнятості можна отримати в онлайн режимі на офіційних вебресурсах Державної служби зайнятості та Запорізького ОЦЗ:
- “Єдине соціальне середовище ” (https://www.dcz.gov.ua, https://zap.dcz.gov.ua/),
- “Освітній портал” (https://skills.dcz.gov.ua),
- “Профорієнтація та розвиток кар’єри” (http://profi.dcz.gov.ua/)
- а також на сторінці Запорізького ОЦЗ у соціальній мережі “Фейсбук”».
Додаткову інформацію можна отримати на «прямій лінії» Запорізького ОЦЗ за номером (061)236-14-71