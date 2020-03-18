Під час пожежі врятовано 51-річну жінку

16 березня о 12:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому багатоквартирному будинку по вул. Шкільна смт Мирне.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в квартирі горять домашні речі на загальній площі 2 кв.м.
Під час гасіння пожежі бійці ДСНС винесли з осередку небезпеки 51-річну господарку квартири з обмеженими можливостями. Врятована після огляду медиків від госпіталізації відмовилась.
О 12:38 вогнеборці локалізували загоряння, а о 12:41 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.