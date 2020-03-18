Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 40 одиниць ВНП часів минулих війн

16 березня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено артснаряди: калібру 45 мм – 27 одиниць часів минулих війн, які були виявлені 14.03.2020 на околиці в полі за с. Малокатеринівка Запорізькогорайону.
Пізніше, цього ж дня, піротехніки ДСНС знешкодили мінометну міну калібру 82 мм – 1 одиницю, яка знаходилась на приватному подвір’ї в с. Старобогданівка Михайлівський району.
Того ж дня, в Михайлівському районі поруч з с. Тимошівка фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили мінометну міну калібру 50 мм, мінометні міни калібру 82 мм – 11 одиниць часів минулих війн.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.