Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 40 одиниць ВНП часів минулих війн

Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 40 одиниць ВНП часів минулих війн

16 березня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено артснаряди: калібру 45 мм – 27 одиниць часів минулих війн, які були виявлені 14.03.2020 на околиці в полі за с. Малокатеринівка Запорізькогорайону.

Пізніше, цього ж дня, піротехніки ДСНС знешкодили мінометну міну калібру 82 мм – 1 одиницю, яка знаходилась на приватному подвір’ї в с. Старобогданівка Михайлівський району.

Того ж дня, в Михайлівському районі поруч з с. Тимошівка фахівці-піротехніки  АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили мінометну міну калібру 50 мм, мінометні міни калібру 82 мм – 11 одиниць часів минулих війн.

 

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;

– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

 

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