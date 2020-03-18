У Мелітополі шиють захисні маски за символічну плату

Через світову пандемією коронавірусу, українську паніку, а також корупційну складову, в Україні та на Запоріжжі зокрема утворився дефіцит медичних масок. Цю проблему намагаються вирішити члени Мелітопольського міського товариства людей з інвалідністю, повідомляє “РІА-Мелітополь”.
Жінки взялися за пошиття захисних марлевих пов’язок. При дефіциті медичних масок такий захист видається цілком прийнятним.
Голова товариства Альбіна Демидова повідомила, виробники готові реалізовувати свої марлеві пов’язки за символічну плату.
— До нас звернулася медичний працівник з проханням забезпечити своїх співробітників масками. Передала нам марлю. Ми згортаємо її у 8 шарів і шиємо маски. Готові забезпечити масками всіх, хто потребує за символічну оплату на покупку витратних матеріалів, — поділилася керівник товариства людей з інвалідністю