У Мелітополі відкриють сквер із літаком АН-26.

На інформаційному ресурсі « Крила», який присвячений розвитку авіації в Україні, повідомляється, що у Міністерстві оборони України вже підписано наказ щодо передачі транспортного літака Ан-26 з балансу Миколаївської військової частини А 4465 у комунальну власність територіальної громади Мелітополя.
Відомо, що сквер планують зробити на перетині вулиць Інтеркультурної та Воїнів-Інтернаціоналістів поряд із міжміським автовокзалом.
За задумом, новий сквер із транспортним літаком Ан-26, зможе залучити до Мелітополя туристів, а також стати місцем, де увічнено пам’ять мелітопольських авіаторів. Адже мелітопольських льотчиків знають не лише в Україні, а й далеко за її межами, на їхньому рахунку чимало славних справ і подвигів.
Цьогоріч ділянку на вул. Воїнів-Інтернаціоналістів капітально відремонтують. Паралельно планується упорядкувати і сквер. Проект скверу вже давно готовий.
Площа комплексу становитиме близько 2300 квадратних метрів. Літак встановлять на шпилі і спрямований він буде на схід. Розмах крил літака становить 38 метрів, довжина фюзеляжу – 32 метри.
Окрім того, проектом передбачена архітектурна підсвітка, яка буде імітувати злітну смугу, як ніби літак йде на зліт. Висадять дерева, встановлять лавочки, буде паркінг для автомобілів.
На самий літак хочуть водити екскурсії. Цьогоріч планують вже здати сквер в експлуатацію.